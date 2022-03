Orior setzt sich neue Klimaziele und will Nachhaltigkeit in Statuten aufnehmen

Zürich (awp) - Die Lebensmittel-Gruppe Orior hat sich im Geschäftsjahr 2021 neue Klimaziele gesetzt. Ab dem laufenden Jahr will das Unternehmen seine Schweizer Fabriken klimaneutral betreiben. In einer nächsten Phase will die Gruppe im gesamten Betrieb klimaneutral werden.

Orior bekenne sich zudem zum Klimaziel der Schweiz und zum Pariser Abkommen für Nett-Null bis im Jahr 2050, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Um das zu erreichen, werde das Unternehmen umfassende Effizienzverbesserungsmassnahmen vornehmen. Zudem richte Orior die Entwicklung seiner Werke durch Investitionen konsequent darauf aus, den ökologischen Fussabdruck zu verbessern.

Das bisher gesteckte Klimaziel 2025 - der komplette Umstieg auf Strom aus Wasserkraft in der Schweiz - sei bereits erreicht worden.

Nebst den neuen Klimazielen will Orior das Thema Nachhaltigkeit auch in seinen Statuten verankern. Das Unternehmen schlägt seinen Aktionären an der kommenden Generalversammlung vor, Nachhaltigkeit und Diversität als Bekenntnis in die Statuten aufzunehmen.

