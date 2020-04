Orior kippt wegen Coronakrise Prognose für das laufende Jahr - Orior-Aktie verliert

In der aktuell ungewissen Lage im Zusammenhang mit der Coronakrise ist für den Lebensmittelhersteller Orior derzeit kein konkreter Ausblick auf die Geschäftsentwicklung möglich.

Daher könne die kommunizierte Prognose für 2020 vorerst nicht bestätigt werden. Die Mittel- und Langfristziele sowie die seit dem Börsengang verfolgte Dividendenpolitik behielten jedoch ihre Gültigkeit.

Sämtliche Produktionsbetriebe seien gut ausgelastet, teilte der Nahrungsmittelhersteller am Mittwochabend mit. Die Nachfrage nach Lebensmitteln im Schweizer Detailhandel sei generell und auch in den für Orior wesentlichen Produktkategorien stark gestiegen.

Gleichzeitig seien aber die Umsätze mit Restaurants sowie grundsätzlich im Food-Service-Kanal teilweise eingebrochen. Diese Umsatzrückgänge liessen sich aus heutiger Sicht kurzfristig nicht gänzlich mit dem Anstieg im Detailhandel wettmachen.

In den Beneluxstaaten zeichne sich ein ähnliches Bild ab. Bei der auf Genussinseln in der Reisegastronomie spezialisierten Casualfood hätten die Verkaufsstellen an den Flughäfen grossmehrheitlich geschlossen werden müssen. In der Schweiz und in Belgien seien aber nur sehr wenige Mitarbeitende von Kurzarbeit betroffen.

Orior-Titel konnten ihre Gewinne nicht verteidigen und schlossen via SWX mit 76,60 Franken 0,65 Prozent tiefer.

pre/rw

Zürich (awp)