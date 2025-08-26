Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.08.2025

Orior-Chefin will Turnaround ohne Kapitalerhöhung schaffen

Zürich (awp) - Die krisengeschüttelte Lebensmittelgruppe Orior hat vergangene Woche eine harte Restrukturierung eingeleitet. Konzernchefin Monika Friedli-Walser will den Turnaround ohne Kapitalerhöhung schaffen.

"Mit unseren geplanten Massnahmen zeigen wir auf, wie wir unseren Weg ohne Kapitalerhöhung gehen können", erklärte Friedli-Walser im Gespräch mit der "Finanz und Wirtschaft". Eine Kapitalerhöhung als Alternative zu den angekündigten Devestitionen habe nie im Raum gestanden, sagte sie.

In die Wege geleitet wurde der Verkaufsprozess für die Fertigmenü-Sparte Culinor. "Verkaufsdruck haben wir nicht. Es geht nicht um einen Fire Sale", betonte die Orior-Chefin. Ein möglicher Verkauf müsse für beide Seiten sinnvoll sein.

