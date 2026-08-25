Orior Aktie 11167736 / CH0111677362
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bilanz
|
25.08.2026 09:27:36
Orior-Aktie bricht zweistellig ein: Umsatz im Halbjahr rückläufig - Prognose gesenkt
Die Lebensmittelgruppe Orior hat im ersten Halbjahr 2026 weiter an Umsatz eingebüsst und senkt nun die Umsatzprognose für das Gesamtjahr.
Das auf Convenience-Food, Fleischveredelung und Bio-Säfte spezialisierte Unternehmen setzte von Januar bis Juni 283,3 Millionen Franken um, 7,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Organisch lag das Minus bei 5,7 Prozent, wie Orior am Dienstag mitteilte.
Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) sank um 4,8 Prozent auf 15,5 Millionen Franken. Die entsprechende Marge verbesserte sich somit leicht auf 5,5 von 5,4 Prozent. Unter dem Strich blieb ein höherer Reingewinn von 4,6 Millionen Franken nach 1,3 Millionen.
Die Nettoverschuldung belief sich zur Jahresmitte auf 162,9 Millionen Franken, 7,0 Prozent mehr als Ende 2025. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA lag bei 4,3.
Tiefere Schweinefleischpreise belasten
Die Umsatzentwicklung war über alle Segmente hinweg rückläufig. Belastet wurde das Geschäft laut Orior vor allem durch deutlich tiefere Schweinefleischpreise und Verwerfungen im Schweizer Detailhandel. Hinzu kamen der Wegfall eines niederländischen Volumenauftrags und die Beendigung des defizitären Bahngeschäfts in Deutschland.
Gleichzeitig habe man dank der gebündelten Einkaufsstärke und einer verbesserten Beschaffungssteuerung die Bruttomarge gesteigert. Zusammen mit der anhaltenden Kostendisziplin habe dies den Volumenrückgang teilweise kompensiert.
Die höhere Nettoverschuldung führt Orior vor allem auf die vollständige Übernahme der Pastamanufaktur Gaetarelli und den saisonal üblich tieferen Cashflow im ersten Halbjahr zurück. Der Schuldenabbau bleibe eine zentrale Priorität.
Umsatzprognose gesenkt
Für das Gesamtjahr erwartet Orior neu einen organischen Umsatzrückgang von 6 bis 8 Prozent nach bisher 3 bis 6 Prozent. An der Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge von 6,3 bis 6,6 Prozent hält das Unternehmen fest.
Das Marktumfeld bleibe anspruchsvoll. Neben den Verwerfungen im Schweizer Detailhandel und volatilen Schweinefleischpreisen hätten längere Hitzeperioden die Konsumnachfrage verändert. Grillverbote wegen Waldbrandgefahr hätten das saisonale Geschäft zusätzlich belastet.
Die Papiere von Orior geben im Schweizer Handel zeitweise um 16,54 Prozent nach auf 13,52 Franken.
jl/rw
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Orior AG
|
24.08.26
|SIX-Handel: SPI am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Orior-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
20.08.26
|SIX-Handel SPI beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SPI-Wert Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Wert Orior-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orior-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Orior-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Orior AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.