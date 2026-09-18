Orbital Energy Group Aktie 54704689 / US68559A1097
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18.09.2026 07:11:46
Orion180 Insurance Prices IPO 20 Mln Shares At $12/Share
(RTTNews) - Orion180 Insurance Group Inc. (OIG), a provider of homeowners and flood insurance solutions, on Thursday announced the pricing of its initial public offering of 20 million Class A common shares at $12 per share.
The offering is expected to close on September 21.
The company has granted underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 3 million Class A common shares at the IPO price, less underwriting discounts and commissions.
The shares are expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 18 under the ticker "OIG."
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