ORION: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ORION präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 464.00 KRW. Im letzten Jahr hatte ORION einen Gewinn von 369.00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 960.50 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 795.51 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch