Orion Nutraceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Orion Nutraceuticals hat am 02.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0.020 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Orion Nutraceuticals ein EPS von -0.220 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch