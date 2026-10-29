Orion Marine Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Orion Marine Group hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orion Marine Group 0.080 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 256.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Orion Marine Group 225.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch