ORION hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 448.00 KRW gegenüber 527.00 KRW im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 938.46 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ORION 845.59 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch