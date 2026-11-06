Orion Engineered Carbons vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Orion Engineered Carbons präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.200 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 472.8 Millionen USD gegenüber 450.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch