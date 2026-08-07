Orion Engineered Carbons informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Orion Engineered Carbons veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.160 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Orion Engineered Carbons im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 500.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 466.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch