Orion Energy Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Orion Energy Systems liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Orion Energy Systems die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 19.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch