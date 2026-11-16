ORION BREWERIES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ORION BREWERIES stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 24.37 JPY, nach 25.87 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.14 Prozent auf 8.47 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch