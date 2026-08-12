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12.08.2026 06:37:00
ORION BREWERIES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ORION BREWERIES liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ORION BREWERIES die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 15.47 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ORION BREWERIES 36.46 JPY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 7.19 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ORION BREWERIES 7.05 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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