Orion B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Orion B hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.680 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 542.2 Millionen EUR gegenüber 422.7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch