Orion A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Orion A hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1.19 EUR. Im letzten Jahr hatte Orion A einen Gewinn von 0.680 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 542.2 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 422.7 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch