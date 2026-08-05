Original Engineering Consultants: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Original Engineering Consultants hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38.81 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 37.40 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Original Engineering Consultants im vergangenen Quartal 2.48 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Original Engineering Consultants 2.12 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch