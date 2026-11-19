Origin Property hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.070 THB je Aktie vermeldet.

Origin Property hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.75 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.01 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch