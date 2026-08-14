Origin Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Origin Electric gab am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 107.69 JPY, nach -90.390 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 7.23 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Origin Electric 6.05 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch