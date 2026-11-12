Origin Electric: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Origin Electric hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 3.81 JPY gegenüber -92.240 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 8.00 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch