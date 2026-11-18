ORIENTBIO präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

ORIENTBIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 105.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4.000 KRW je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 6.77 Milliarden KRW, gegenüber 6.93 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.35 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch