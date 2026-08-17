ORIENTBIO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ORIENTBIO präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40.88 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -34.000 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14.19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.59 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 7.68 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch