Oriental hat am 26.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.29 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.200 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.27 Milliarden MYR – das entspricht einem Minus von 10.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.42 Milliarden MYR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch