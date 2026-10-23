Oriental Veneer Products: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Oriental Veneer Products hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.72 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oriental Veneer Products 1.33 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch