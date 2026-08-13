Oriental Veneer Products: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Oriental Veneer Products hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.60 INR. Im Vorjahresviertel hatte Oriental Veneer Products 0.910 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16.69 Prozent auf 1.38 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch