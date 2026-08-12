Oriental Trimex stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oriental Trimex lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Oriental Trimex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.15 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.110 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 364.02 Prozent auf 78.8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch