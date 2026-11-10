Oriental Shiraishi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oriental Shiraishi hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.80 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9.16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 17.95 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17.82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch