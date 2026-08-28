Oriental hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Oriental hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Oriental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.15 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.100 MYR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 1.29 Milliarden MYR gegenüber 1.26 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch