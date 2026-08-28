Oriental Food Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oriental Food Industries gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0.02 MYR. Im Vorjahresquartal hatte Oriental Food Industries ebenfalls ein EPS von 0.020 MYR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 113.3 Millionen MYR – eine Minderung von 5.69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 120.1 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch