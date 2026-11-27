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27.11.2026 06:37:00
Oriental Food Industries legte Quartalsergebnis vor
Oriental Food Industries lud am 25.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.03 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oriental Food Industries 0.040 MYR je Aktie verdient.
Umsatzseitig standen 115.6 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 6.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oriental Food Industries 124.1 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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