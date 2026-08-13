Oriental Chain MfgCo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Oriental Chain MfgCo hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 29.50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.02 Milliarden JPY – eine Minderung von 6.19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.08 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch