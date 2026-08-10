Oriental Carbon Chemicals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oriental Carbon Chemicals hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20.76 INR gegenüber 3.17 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 134.70 Prozent auf 490.5 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 209.0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch