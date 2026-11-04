Oriental Carbon Chemicals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Oriental Carbon Chemicals lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17.28 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oriental Carbon Chemicals ein EPS von 0.200 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 192.23 Prozent auf 875.2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 299.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch