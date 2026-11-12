Orient UNB Takaful PJSC Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Orient UNB Takaful PJSC Registered hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13.77 AED beziffert, während im Vorjahresquartal 13.39 AED je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 464.9 Millionen AED – das entspricht einem Zuwachs von 23.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 375.5 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch