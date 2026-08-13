Orient Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Orient Technologies lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.19 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 2.02 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 5.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orient Technologies 2.13 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch