Orient Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Orient Technologies hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2.56 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orient Technologies 3.09 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Orient Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 2.20 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.73 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 19.44 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch