Orient Refractories: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Orient Refractories hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.85 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.49 Prozent auf 10.30 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch