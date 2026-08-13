Orient Refractories hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Orient Refractories lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.13 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.71 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.14 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.60 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch