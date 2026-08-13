Orient Press: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Orient Press hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.25 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0.790 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Orient Press 215.3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 262.5 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch