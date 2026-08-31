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31.08.2026 06:37:00
Orient International Enterprise stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Orient International Enterprise lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.10 CNY, nach 0.070 CNY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.41 Prozent auf 7.91 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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