Orient Green Power Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Orient Green Power Company lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.69 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.43 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Orient Green Power Company einen Umsatz von 1.31 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch