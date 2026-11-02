Orient gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Orient hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 17.20 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orient 26.12 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Orient in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22.76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.11 Milliarden JPY im Vergleich zu 62.00 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch