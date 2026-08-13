Orient Bell: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Orient Bell hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 5.66 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.260 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Orient Bell im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42.63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.04 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1.43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch