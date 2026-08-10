Oricon vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oricon hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 21.12 JPY, nach 16.28 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.64 Prozent auf 1.35 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch