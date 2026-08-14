Oricon Enterprises stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oricon Enterprises hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.99 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.790 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Oricon Enterprises mit einem Umsatz von insgesamt 71.9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 383.3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 81.23 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch