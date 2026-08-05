ORIC Pharmaceuticals präsentierte Quartalsergebnisse

ORIC Pharmaceuticals hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch