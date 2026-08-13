Organto Foods: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Organto Foods äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Organto Foods im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61.09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27.7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 17.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch