Organovo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Organovo präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Organovo ein Ergebnis je Aktie von -1.140 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Organovo 0.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 50.0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0.0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch