OrganoClick AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

OrganoClick AB gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 SEK gegenüber -0.060 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat OrganoClick AB 22.1 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 30.0 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch