Organo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Organo gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.050 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Organo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 329.4 Millionen USD im Vergleich zu 303.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch